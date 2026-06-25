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06:01, 25 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Нарколог назвал первые признаки пьянства у близких людей

Нарколог Исаев: На раннем этапе пьянство начинается с потери контроля над выпитым
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Алкогольная зависимость формируется постепенно: когда родственник или сам зависимый находятся внутри этого процесса, бывает сложно увидеть границу между условной «нормой» и «не нормой», рассказал врач-психиатр, руководитель Клиники доктора Исаева, нарколог Руслан Исаев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Врач отметил, что на ранних этапах пьянство часто выглядит как усиление бытового употребления, поэтому ключевым является не один симптом, а совокупность поведенческих и биологических признаков. Первый признак, по словам Исаева, это изменение отношения к дозе и ситуации употребления: человек начинает регулярно превышать изначально запланированное количество алкоголя, теряет контроль над количеством выпитого уже в процессе.

Далее у человека происходит рост толерантности: для достижения прежнего эффекта требуется больше алкоголя. Это один из объективных нейробиологических маркеров формирования зависимости, подчеркнул нарколог. Следующий фактор — эпизоды алкогольной амнезии даже при внешне не чрезмерных дозах, добавил врач.

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«Появляется навязчивое влечения к алкоголю: человек начинает заранее планировать употребление, «ждать повода», раздражаться при невозможности выпить. Кроме того, происходит изменение поведенческого паттерна: оправдание употребления, снижение критики к нему, постепенное смещение интересов в сторону ситуаций, где есть алкоголь», — поделился Исаев.

Нарколог добавил, что на ранней стадии зависимость может сохранять социальную маскировку — работа, семья и внешний контроль еще не разрушены. Наиболее эффективная стратегия помощи зависимому человеку — это не конфронтация и не давление, а выстраивание диалога с акцентом на заботу и факты наблюдаемого поведения, заключил эксперт.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров объяснил феномен долголетия алкоголиков. По его словам, в действительности большинство злоупотребляющих спиртным людей умирают раньше положенного, просто на их гибель не обращают особого внимания.

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