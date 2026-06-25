Посольство Израиля возмутили нацистские жесты и лозунги в центре Киева

Посольство Израиля на Украине возмутилось акцией в центре Киева 21 июня, на которой демонстрировались нацистские жесты и лозунги. Претензия диппредставительства опубликована в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«На Майдане Независимости состоялась акция объединения "Братство". Ее участники выкрикивали нацистское приветствие и демонстрировали нацистский салют. Выражаем беспокойство в связи с этой акцией, которая порочит память миллионов жертв нацизма», — отмечается в публикации.

В посольстве понадеялись, что правоохранительные органы Украины быстро отреагируют на этот инцидент и примут меры. Пока реакции властей республики не поступало.

Ранее вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко призвал премьер-министра страны Фицо отказаться от переговоров с президентом Владимиром Зеленским после героизации нацизма на Украине.