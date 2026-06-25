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04:10, 25 июня 2026Мир

Посольство Израиля предъявило претензию Украине

Посольство Израиля возмутили нацистские жесты и лозунги в центре Киева
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Посольство Израиля на Украине возмутилось акцией в центре Киева 21 июня, на которой демонстрировались нацистские жесты и лозунги. Претензия диппредставительства опубликована в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«На Майдане Независимости состоялась акция объединения "Братство". Ее участники выкрикивали нацистское приветствие и демонстрировали нацистский салют. Выражаем беспокойство в связи с этой акцией, которая порочит память миллионов жертв нацизма», — отмечается в публикации.

В посольстве понадеялись, что правоохранительные органы Украины быстро отреагируют на этот инцидент и примут меры. Пока реакции властей республики не поступало.

Ранее вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко призвал премьер-министра страны Фицо отказаться от переговоров с президентом Владимиром Зеленским после героизации нацизма на Украине.

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