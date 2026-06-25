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17:17, 25 июня 2026Ценности

Россиянам раскрыли способы избежать импульсивных покупок

Основатель бренда Sabellino Юшваева посоветовала перед покупкой взять паузу на сутки
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: maxbelchenko / Shutterstock / Fotodom

Основатель бренда Sabellino Марина Юшваева раскрыла россиянам способы избежать импульсивных покупок. Материал публикует «Газета.Ru».

В первую очередь эксперт посоветовала перед приобретением взять паузу на сутки. «Дайте себе 24 часа на все, что выбивается из привычных цветов и силуэтов вашего гардероба. Настоящие находки эту паузу спокойно выдерживают — наутро вы по-прежнему их хотите. А тревожные покупки часто отпускают сами. Не вините себя в непостоянстве. Наоборот, это значит, что фильтр сработал как надо», — пояснила специалист.

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Помимо этого, Юшваева призвала продумать, по какому поводу можно надеть вещь в ближайшие две недели. Если конкретный ответ имеется, то выбор является осознанным, уточнила собеседница издания.

Также необходимо спросить себя: «Что именно я сейчас хочу получить?» — новую вещь или что-то, что эта вещь должна дать? Уверенность перед сложным разговором? Подтверждение, что ты все еще нравишься себе? Это реальная проверка мотива. Иногда честный ответ избавляет от желания покупать вовсе

Марина Юшваеваоснователь бренда Sabellino

Кроме того, специалист заявила, что изделия, купленные поздним вечером, чаще всего возвращаются, поскольку они изначально не подходят. «Когда спокойно, выбор одежды похож на тихий разговор с собой: кто я сегодня, куда иду, какое настроение. Решение приходит неспешно, часто все продумывается заранее. А в тревоге все переворачивается. Покупка вдруг становится единственным, что можно сделать прямо сейчас — и сразу увидеть результат», — объяснила она.

В мае россияне объяснили желание совершать импульсивные покупки. Бренд Michel Katana выяснил, что главным триггером импульсивного потребления оказались скидки и акции.

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