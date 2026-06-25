Российский певец рассказал о стриптизе на выступлениях

Певец Niletto заявил, что не станет исполнять стриптиз на частных мероприятиях

Российский певец Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) заявил, что не согласился бы исполнить стриптиз на корпоративе даже за многомиллионный гонорар. Об этом он рассказал в новом выпуске проекта «Что о тебе думают?».

«На своем концерте я могу это сделать, дать изюминки очень аккуратно и показать перформанс, который люди запомнят. Но не на корпоративах, где есть какие-то девушки», — пояснил артист.

По словам Прыткова, исполнить танец на шесте на частном мероприятии ему не позволят достоинство, отношение к деньгам и команде. Кроме того, у певца есть возлюбленная, которая этого не поймет. «Только из-за этого я себе этого не позволю», — заключил он.

В том же интервью Niletto признался в интимной связи с фанаткой, готовящейся к свадьбе. По словам исполнителя, однажды он познакомился и выпил вина с красивой поклонницей, которой накануне сделали предложение. Тем не менее Прытков «позволил себе» заняться с ней сексом.