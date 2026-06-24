Российский певец признался в сексе с готовящейся к свадьбе фанаткой

Певец Niletto вспомнил об интимной связи с поклонницей, которая готовилась к свадьбе

Российский певец Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) признался в интимной связи с фанаткой, готовящейся к свадьбе. Об этом он рассказал в новом выпуске проекта «Что о тебе думают?»

По словам исполнителя, однажды он познакомился и выпил вина с красивой поклонницей, на пальце которой было помолвочное кольцо. Девушка рассказала, что накануне возлюбленный сделал ей предложение, и она согласилась. Тем не менее Прытков «позволил себе» заняться с ней сексом.

«Я подумал, что, возможно, я этого парня от чего-то спасаю. Я почувствовал себя немного героем, сделал свое дело, и все остались в плюсе, я надеюсь», — заключил артист.

Ранее Niletto заявил, что ненавидит делать селфи с фанатами, поскольку это отнимает его энергию. По словам музыканта, по этой причине он теряет способность писать хорошие песни.