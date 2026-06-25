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14:02, 25 июня 2026Мир

Рютте задали острый вопрос о НАТО

Рютте заверил журналиста в оборонительной миссии НАТО в ответ на острый вопрос о войнах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил журналиста в оборонительной миссии НАТО после острого вопроса об участии альянса в войнах. Об этом сообщает Clash Report.

Журналист обратился к Рютте с вопросом о том, были ли войны по смене режима в Ливии и Ираке оборонительными.

«Я не собираюсь комментировать все. Я могу заверить вас, что НАТО здесь для того, чтобы защищать!» — ответил генсек альянса.

Ранее Рютте попытался смягчить недовольства американского лидера Дональда Трампа по поводу нежелания стран-членов альянса оказывать помощь в кампании США против Ирана, используя похвалу и диаграммы.

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