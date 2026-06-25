Рютте задали острый вопрос о НАТО

Рютте заверил журналиста в оборонительной миссии НАТО в ответ на острый вопрос о войнах

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил журналиста в оборонительной миссии НАТО после острого вопроса об участии альянса в войнах. Об этом сообщает Clash Report.

Журналист обратился к Рютте с вопросом о том, были ли войны по смене режима в Ливии и Ираке оборонительными.

«Я не собираюсь комментировать все. Я могу заверить вас, что НАТО здесь для того, чтобы защищать!» — ответил генсек альянса.

Ранее Рютте попытался смягчить недовольства американского лидера Дональда Трампа по поводу нежелания стран-членов альянса оказывать помощь в кампании США против Ирана, используя похвалу и диаграммы.