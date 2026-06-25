В Южной Корее запросили смертную казнь для экс-президента

Yonhap: Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента Юн Сок Еля

Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для бывшего президента страны Юн Сок Еля. Об этом в четверг, 25 июня, сообщает агентство Yonhap.

«Специальная группа прокуроров в четверг вновь потребовала смертной казни для бывшего президента Юн Сок Еля в ходе апелляционного процесса по обвинению в организации восстания в результате неудачной попытки введения военного положения в 2024 году», — утверждается в публикации.

По данным агентства, команда специального прокурора потребовала смертной казни, утверждая, что наказание, назначенное судом низшей инстанции, было слишком мягким.

3 декабря 2024 года Юн Сок Ель объявил военное положение в Южной Корее, объяснив свое решение необходимостью борьбы со сторонниками КНДР. Вскоре после этого он был отстранен от должности президента.