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12:43, 25 июня 2026Мир

В Южной Корее запросили смертную казнь для экс-президента

Yonhap: Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента Юн Сок Еля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kim Hong-Ji / Pool / Reuters

Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для бывшего президента страны Юн Сок Еля. Об этом в четверг, 25 июня, сообщает агентство Yonhap.

«Специальная группа прокуроров в четверг вновь потребовала смертной казни для бывшего президента Юн Сок Еля в ходе апелляционного процесса по обвинению в организации восстания в результате неудачной попытки введения военного положения в 2024 году», — утверждается в публикации.

По данным агентства, команда специального прокурора потребовала смертной казни, утверждая, что наказание, назначенное судом низшей инстанции, было слишком мягким.

3 декабря 2024 года Юн Сок Ель объявил военное положение в Южной Корее, объяснив свое решение необходимостью борьбы со сторонниками КНДР. Вскоре после этого он был отстранен от должности президента.

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