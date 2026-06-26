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15:44, 26 июня 2026Мир

В МИД назвали удобную площадку для переговоров по Украине

Посол Вершинин назвал Стамбул удобной площадкой для переговоров по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: thehakanarslan / Shutterstock / Fotodom

Москва считает Стамбул удобной площадкой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил посол России в Турции Сергей Вершинин в интервью CNN Turk.

«Мы признательны за то, что Турция готова предоставлять свою площадку — Стамбул, который представляется нам чрезвычайно удобным для продолжения переговорных контактов», — отметил дипломат.

Посол подчеркнул, что Россия искренне благодарна турецкой стороне за ее усилия по урегулированию украинского конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к возобновлению переговоров с Украиной на базе стамбульских договоренностей. Глава государства добавил, что переговоры также должны включать в себя договоренности, достигнутые с президентом США Дональдом Трампом на саммите в Анкоридже, и «реалии на земле».

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