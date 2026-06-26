В МИД назвали удобную площадку для переговоров по Украине

Посол Вершинин назвал Стамбул удобной площадкой для переговоров по Украине

Москва считает Стамбул удобной площадкой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил посол России в Турции Сергей Вершинин в интервью CNN Turk.

«Мы признательны за то, что Турция готова предоставлять свою площадку — Стамбул, который представляется нам чрезвычайно удобным для продолжения переговорных контактов», — отметил дипломат.

Посол подчеркнул, что Россия искренне благодарна турецкой стороне за ее усилия по урегулированию украинского конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к возобновлению переговоров с Украиной на базе стамбульских договоренностей. Глава государства добавил, что переговоры также должны включать в себя договоренности, достигнутые с президентом США Дональдом Трампом на саммите в Анкоридже, и «реалии на земле».