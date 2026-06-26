В МИД назвали удобную площадку для переговоров по Украине

Москва считает Стамбул удобной площадкой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил посол России в Турции Сергей Вершинин в интервью CNN Turk.
«Мы признательны за то, что Турция готова предоставлять свою площадку — Стамбул, который представляется нам чрезвычайно удобным для продолжения переговорных контактов», — отметил дипломат.
Посол подчеркнул, что Россия искренне благодарна турецкой стороне за ее усилия по урегулированию украинского конфликта.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к возобновлению переговоров с Украиной на базе стамбульских договоренностей. Глава государства добавил, что переговоры также должны включать в себя договоренности, достигнутые с президентом США Дональдом Трампом на саммите в Анкоридже, и «реалии на земле».