Западное издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ) назвало неизбежным взятие под контроль Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) российскими войсками.
По мнению журналистов, украинская оборона в городе находится на грани падения, ВС РФ удается установить контроль над большей частью населенного пункта.
Издание также обратило внимание на ролики в соцсетях, в которых российские военные поднимают российские и советские флаги в центре Константиновки.
«Большинство военных наблюдателей считают, что освобождение <…> лишь вопрос времени», — говорится в публикации.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что штурмовики Южной группировки войск Вооруженных сил России ведут наступление в Константиновке на всех направлениях.