На Западе назвали неизбежным взятие под контроль Константиновки российскими войсками

NZZ назвала неизбежным взятие под контроль Константиновки российскими войсками

Западное издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ) назвало неизбежным взятие под контроль Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) российскими войсками.

По мнению журналистов, украинская оборона в городе находится на грани падения, ВС РФ удается установить контроль над большей частью населенного пункта.

Издание также обратило внимание на ролики в соцсетях, в которых российские военные поднимают российские и советские флаги в центре Константиновки.

«Большинство военных наблюдателей считают, что освобождение <…> лишь вопрос времени», — говорится в публикации.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что штурмовики Южной группировки войск Вооруженных сил России ведут наступление в Константиновке на всех направлениях.

