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13:39, 29 июня 2026Мир

Позиция США вынудила НАТО пересмотреть сумму военной помощи Украине

Corriere della Sera: НАТО пересчитывает сумму финансирования помощи Украине из-за США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: ROMSVETNIK / Shutterstock / Fotodom

НАТО пересчитывает сумму финансирования военной помощи Украине в связи с позицией США. Как сообщает Corriere della Sera.

По информации источников в Брюсселе, пока у власти в Венгрии находился экс-премьер Виктор Орбан, Будапешт тормозил выделение Европейским союзом (ЕС) 90 миллиардов евро, большая часть которых предполагается на военные нужды Киева. Однако теперь, когда этот транш разблокирован, финансовые обязательства лягут на страны НАТО.

«Поскольку американская помощь Украине значительно сократилась, как и желание Вашингтона поддерживать Киев, новые фонды не должны превысить 10-12 миллиардов долларов», — передает издание слова своих собеседников.

Ранее стало известно, что Словакия не намерена выделять из бюджета средства на военную помощь Украине и участвовать в новом пакете финансовой помощи Киеву на 70 миллиардов евро от НАТО. Уточняется, что Словакия не будет из собственного бюджета давать Украине деньги на оружие и войну.

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