ЕС выделил миллиарды евро Украине на военные расходы

Премьер Украины Свириденко: Украина получила 3,9 миллиарда евро от ЕС на военные нужды

Украина получила 3,9 миллиарда евро от Европейского союза (ЕС) на военные нужды. Об этом сообщила премьер-министр странны Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

Средства поступили в специальный фонд государственного бюджета. Свириденко уточнила, что деньги будут выделены на три составляющих.

«Производство украинских дронов, укрепление потенциала оборонно-промышленного комплекса и обеспечение срочных поставок для нужд фронта», — написала глава кабмина.

Ранее Юлия Свириденко заменяла Владимира Зеленского на конференции по Украине в Гданьске. Тогда премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что может сказать в ее присутствии «пару крепких слов». Он отметил, что предстоящей конференции «сопутствовали эмоции» в связи с решением Зеленского присвоить одному из подразделений украинской армии имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России) и возникшим на этой почве конфликтом между Киевом и Варшавой.