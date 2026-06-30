Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:50, 30 июня 2026Мир

Иран подтвердил снятие морской блокады США

Спикер парламента Галибаф подтвердил, что США полностью сняли морскую блокаду с Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Спикер парламента Ирана и руководитель иранской переговорной группы по диалогу с США Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Вашингтон полностью отменил морскую блокаду Ирана. Его слова приводит РИА Новости.

«Да... вы видели, что [президент США Дональд] Трамп об этом объявил, даже 30 дней не прошло», — заявил Галибаф, отвечая на вопрос, сняли ли США морскую блокаду с Ирана полностью.

Он отметил, что в настоящее время иранские торговые суда и нефтяные танкеры беспрепятственно осуществляют навигацию, а при прохождении через Оманский залив не сталкиваются с какими-либо ограничениями или препятствиями.

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в пятницу, 19 июня. В рамках сделки руководство американского Минфина выдало генеральную лицензию, которая разрешает добычу, поставку и продажу иранской нефти. Временное смягчение санкций будет действовать до 21 августа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия планирует новый бросок на Киев, утверждает главком ВСУ. В Москве в ответ сделали резкое заявление

    Киркоров подтвердил примирение с Шаляпиным после 18 лет ссоры

    Холанд превзошел Роналду по одному показателю

    Певица Margo рассказала о сексе под свои песни

    В подмосковном игровом центре накормили детей ягодами со стеклом

    Раскрыты опасения Израиля из-за действий США

    Умер известный актер из «Гарри Поттера»

    Раскрыта дата президентских выборов во Франции

    Британия проведет военную реформу по образцу Украины

    Жена украинского олигарха Ермолаева высказалась о взрыве в Монако

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok