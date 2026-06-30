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13:41, 30 июня 2026Бывший СССР

Литва ужесточила ограничения для белорусов

Парламент Литвы аннулировал соглашение о приграничном движении с Белоруссией
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Сейм (парламент) Литвы проголосовал за денонсацию соглашения о приграничном движении с Белоруссией. Об этом стало известно из публикации на сайте законодательного органа.

«Данное соглашение не вступило в силу, и с момента его заключения прошло более 15 лет. Оно утратило актуальность для обеих сторон, поэтому целесообразно его денонсировать», — пояснил заместитель министра иностранных дел Литвы Видмантас Вербицкас.

Документ регулировал упрощенный переход границы для жителей приграничья Литвы и Белоруссии, позволяя им находиться на территории соседнего государства до 90 дней в течение полугода на основании специальных разрешений. Как отмечают в ведомстве, литовские власти не получили уведомления с белорусской стороны о завершенных внутренних процедурах, необходимых для вступления соглашения в силу.

Ранее в Белоруссии прокомментировали введение ограничительных мер с литовской стороны. По словам пресс-секретаря президента Белоруссии Натальи Эйсмонт, «литовцы допускают очередные глупости, которые обернутся против них».

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