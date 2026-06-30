МЧС потерпело поражение в борьбе с Бабкиной

Бабкина окончательно выиграла суд с МЧС в борьбе за бомбоубежище

МЧС окончательно проиграло спор с Надеждой Бабкиной и ее театром «Русская песня» в суде из-за бомбоубежища. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Речь идет о подвале в здании на Садовой-Черногрязской улице. Суд отклонил жалобу ведомства и оставил в силе решение выплатить 50 тысяч рублей в пользу театра.

Четыре года назад специалисты МЧС признали подвал здания на Садовой-Черногрязской улице, которое использовали как склад, бомбоубежищем и потребовали от артистки за свой счет восстановить сооружение, вернув ему герметичность и необходимый набор инженерного оборудования. Однако та с требованием не согласилась и пошла в суд, который выиграла.