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21:24, 30 июня 2026Экономика

МЧС потерпело поражение в борьбе с Бабкиной

Бабкина окончательно выиграла суд с МЧС в борьбе за бомбоубежище
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

МЧС окончательно проиграло спор с Надеждой Бабкиной и ее театром «Русская песня» в суде из-за бомбоубежища. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Речь идет о подвале в здании на Садовой-Черногрязской улице. Суд отклонил жалобу ведомства и оставил в силе решение выплатить 50 тысяч рублей в пользу театра.

Четыре года назад специалисты МЧС признали подвал здания на Садовой-Черногрязской улице, которое использовали как склад, бомбоубежищем и потребовали от артистки за свой счет восстановить сооружение, вернув ему герметичность и необходимый набор инженерного оборудования. Однако та с требованием не согласилась и пошла в суд, который выиграла.

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