Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:33, 30 июня 2026Силовые структуры

Основателя Hydra отдали под суд в России

В Москве осудят основателя крупнейшей в даркнете наркоплощадки Hydra
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

В Москве осудят основателя крупнейшей в даркнете наркоплощадки Hydra. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в 2015 году злоумышленник принимал активное участие в создании торговой площадки Hydra, которая до 2022 года действовала в теневом сегменте Интернета. Там вели деятельность более 19 тысяч виртуальных магазинов, в которых предлагали широкий спектр криминальных услуг, в том числе наркотики.

Ежемесячный оборот площадки превышал миллиард рублей. В 2022 году в результате международной полицейской операции было обнаружено и изъято серверное оборудование, которое обеспечивало работу площадки.

Задержаны и привлечены к уголовной ответственности участники преступного сообщества, обеспечивавшие ее администрирование и техподдержку, в результате чего противоправная деятельность была пресечена. Среди прочих подозреваемых задержан один из создателей и руководителей криминального бизнеса. В ходе обыска у него изъяты наличные денежные средства и криптовалюта на общую сумму свыше 300 миллионов рублей. Все принадлежащие задержанному и его родственникам активы на общую сумму более миллиарда рублей арестованы.  

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что раскрыты миллиардные доходы крупнейшей в даркнете наркоплощадки «Гидра».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России высказались о судьбе Одессы

    Американский рэпер даст большой концерт в Москве

    Девушка прикинулась призраком и вломилась в дом покойной подруги

    Тренера сборной Южной Кореи попросили покинуть страну после вылета с ЧМ-2026

    Желающим въехать в Россию европейцам предрекли сутки ожидания на границе с Эстонией

    Покушение на бизнесмена в Монако связали с властями Украины

    Соцфонд назвал размер новой семейной выплаты в России

    Доктор Мясников призвал россиян совершить одно действие для продления жизни

    Основателя Hydra отдали под суд в России

    Не любящим воду людям посоветовали способы выпивать суточную норму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok