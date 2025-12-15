Раскрыты миллиардные доходы крупнейшей в даркнете наркоплощадки «Гидра»

Колокольцев: 10 млрд рублей легализовала ОПГ создателя наркоплощадки Hydra

Организованная преступная группировка (ОПГ), которая распространяла наркотики через крупнейшую в даркнете онлайн-площадку Hydra, легализовала более 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета, передает ТАСС.

По его словам, ее деятельность на территории ряда регионов была пресечена российскими правоохранителями в начале года. Обороты наркокартеля исчисляются миллиардами рублей, которые из криптовалюты конвертировались в традиционные платежные средства.

Один из лидеров ОПГ, создавший торговую площадку по продаже наркотиков, причастен к отмыванию свыше одного миллиарда рублей. На его имущество наложен арест: автомобиль премиум-класса и 39 объектов недвижимости в Москве. В настоящее время уголовное дело создателя «Гидры» готовится для передачи в суд.

Ранее подмосковный суд приговорил к пожизненному сроку основателя онлайн-площадки Станислава Моисеева. Его соучастники получили от 8 до 23 лет со штрафами на общую сумму 16 миллионов рублей.