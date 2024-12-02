Основателя площадки по продаже наркотиков «Гидра» приговорили к пожизненному сроку

В Подмосковье суд приговорил к пожизненному сроку основателя «Гидры» Моисеева

Суд в Подмосковье приговорил к пожизненному сроку основателя онлайн-площадки по продаже наркотиков «Гидра» Станислава Моисеева. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд также оштрафовал Моисеева на четыре миллиона рублей. Его соучастники получили от 8 до 23 лет со штрафами на общую сумму 16 миллионов рублей.

Фигуранты создали приложение «Калькулятор», которое производило математические вычисления, однако при вводе в поле специального пин-кода появлялись координаты тайников-закладок.

Лаборатории по производству наркотиков располагались в частных домах, а в гаражах хранились вещества. Отмечается, что участники не контактировали лично, они поддерживали связь через интернет и по телефону. Однако через четыре года силовикам удалось вскрыть их схему. Были проведены десятки задержаний и обысков по всей России.