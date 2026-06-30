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15:26, 30 июня 2026Забота о себе

Врач напомнила об опасности проглоченных косточек от фруктов

Врач Кашух: Большое количество проглоченных косточек от фруктов может быть опасно
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Случайно проглоченная косточка от фруктов или ягод не представляет угрозы, однако в большом количестве может привести к закупорке кишечника. Об этом в беседе с RT заявила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По ее словам, мелкие косточки, особенно если проглотить не менее горсти, могут скопиться в просвете кишки и создать препятствие для продвижения пищи. А если у них острые края, теоретически возможно травмирование слизистой оболочки пищевода.

«Нужно немедленно обратиться к врачу, если появились сильные боли в животе, тошнота, рвота, стало трудно глотать или дышать, заметна кровь при опорожнении кишечника», — посоветовала врач.

При этом распространенное мнение о том, что вишневыми косточками можно отравиться из-за синильной кислоты, эксперт назвала мифом. Она объяснила, что для попадания яда в желудок косточки нужно тщательно разжевывать, потому что самостоятельно ферменты не разрушат их оболочку.

«Концентрация яда в одной косточке ничтожно мала, для фатального исхода необходимо съесть десятки или даже сотни раздробленных ядер. Так что случайно проглоченные одна-две целые косточки не представляют токсикологической опасности», — пояснила врач.

Ранее врач предупредила об опасности регулярного употребления покрывшихся плесенью продуктов.

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