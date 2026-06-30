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16:32, 30 июня 2026Путешествия

Женщина привязала собаку к столбу во время жары и улетела отдыхать в Египет

DM: Жительница Великобритании бросила свою собаку на жаре и улетела отдыхать в Египет
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Guido Vermeulen-Perdaen / Shutterstock / Fotodom

Жительница Великобритании бросила свою собаку во время жары и улетела отдыхать в Египет. Об этом сообщило издание Daily Mail (DM).

Мать четверых детей, 47-летняя Паула Блэквуд перед отъездом попыталась отдать свою собаку породы акита-ину в добрые руки. «У нее действительно хороший характер, она очень ласковая. Я не могу оставить ее у себя, потому что у нее проблемы с расставанием. Когда меня нет дома, это доставляет неудобства соседям», — написала женщина на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Когда Блэквуд поняла, что не сможет быстро избавиться от питомца, то привязала его к фонарному столбу возле ветеринарной клиники PetPractice в Солсбери. При этом 24 июня температура воздуха достигла 35 градусов. Собаку по кличке Карла обнаружили волонтеры. Животное напугалось и бросилось через дорогу, но Карлу смогли найти и спасти.

В отношении женщины возбуждено дело о жестоком обращении с животными. После возвращения домой туристку ждет судебное разбирательство.

Ранее пассажирка посадила собаку в «отвратительную» позу в самолете и вызвала гнев в сети. Очевидцы записали инцидент на видео.

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