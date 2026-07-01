Десятки тысяч жителей российского города остались без воды

Около 50 тысяч жителей Кисловодска остались без воды из-за аварии

Десятки тысяч жителей Кисловодска остались без воды из-за аварии. Об этом вечером 30 июня сообщил глава российского города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

Причиной проблем с водой стал засор участка центрального канализационного коллектора на улице Тюленева. В результате ЧП примерно 10 частных домов подтопило, а водоснабжение в 10 санаториях и на 17 улицах, включая Курортный бульвар и улицу Карла Маркса, пришлось ограничить.

В данный момент, рассказал Моисеев, специалисты откачивают воду, перекрывают поврежденный участок коллектора и перенаправляют стоки по резервной схеме, чтобы устранить засор.

Вернуть воду в дома людям пообещали к 18 часам 1 июля. Помимо этого, чиновник заверил, что все подтопленные дома обойдут и зафиксируют ущерб.

Ранее жители Богородска Нижегородской области пожаловались, что им приходится несколько дней подряд выживать без воды.