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10:38, 1 июля 2026Экономика

Десятки тысяч жителей российского города остались без воды

Около 50 тысяч жителей Кисловодска остались без воды из-за аварии
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Десятки тысяч жителей Кисловодска остались без воды из-за аварии. Об этом вечером 30 июня сообщил глава российского города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

Причиной проблем с водой стал засор участка центрального канализационного коллектора на улице Тюленева. В результате ЧП примерно 10 частных домов подтопило, а водоснабжение в 10 санаториях и на 17 улицах, включая Курортный бульвар и улицу Карла Маркса, пришлось ограничить.

В данный момент, рассказал Моисеев, специалисты откачивают воду, перекрывают поврежденный участок коллектора и перенаправляют стоки по резервной схеме, чтобы устранить засор.

Вернуть воду в дома людям пообещали к 18 часам 1 июля. Помимо этого, чиновник заверил, что все подтопленные дома обойдут и зафиксируют ущерб.

Ранее жители Богородска Нижегородской области пожаловались, что им приходится несколько дней подряд выживать без воды.

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