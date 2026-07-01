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12:26, 1 июля 2026Спорт

Еще один тренер команды-участницы ЧМ-2026 ушел со своего поста

Тренер сборной Эквадора Беккасесе ушел из команды после вылета с ЧМ-2026 от Мексики
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Hannah Peters - FIFA / FIFA via Getty Images

Еще один тренер команды-участницы ЧМ-2026 ушел со своего поста. Им стал наставник сборной Эквадора Себастьян Беккасесе. Об этом сообщает DSports на странице в социальной сети Х.

О решении уйти из команды он объявил после ее вылета с ЧМ-2026 от сборной Мексики. «Наш контракт заканчивался с завершением чемпионата мира, а для нас чемпионат мира закончился сегодня. Мы не смогли достичь обещанного, провести лучший чемпионат мира в своей истории», — сказал Беккасесе.

Сборная Эквадора уступила Мексике в матче 1/16 финала чемпионата мира со счетом 0:2. В следующей стадии турнира мексиканцы встретятся с победителем пары Англия — ДР Конго. Матч пройдет 6 июля в Мехико и начнется в 03:00 по московскому времени.

Ранее с поста главного тренера сборной Южной Кореи ушел Хон Мен Бо. Его команда не вышла в плей-офф ЧМ-2026, заняв третье место в группе «А» с Мексикой, ЮАР и Чехией. По возвращении на родину болельщики, встречавшие южнокорейскую сборную в аэропорту, требовали от Бо вернуть заработанные деньги.

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