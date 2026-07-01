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11:16, 1 июля 2026Экономика

Июнь в Москве оказался аномальным

Синоптик Тишковец: Температура в июне в Москве на 1,1 градуса превысила норму
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Арина Антонова / РИА Новости

В первый летний месяц средняя температура воздуха в Москве превысила норму. Об аномалии рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«В Москве минувший июнь оказался на 1,1 градуса выше климатической нормы», — поделился информацией синоптик. Что касается осадков, отметил он, их в общей сложности в столице выпало 64 миллиметра — это 83 процента от положенного за месяц.

Ранее главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предрекла, что практически половина июльских дней в столице пройдет с переменной облачностью. Она также не исключила, что именно вторая половина месяца отметится более высокими значениями температуры, чем вторая его пятидневка.

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