Красное небо нависло над Венесуэлой после разрушительных землетрясений

VTV: Небо Венесуэлы окрасилось в красный цвет после разрушительных землетрясений

Красное небо нависло над Венесуэлой после серии разрушительных землетрясений. Об этом сообщает телеканал VTV.

Небосвод окрасился в необычный оттенок из-за оптического и метеорологического явления, связанного с высокой концентрацией частиц в воздухе — его называют рэлеевское рассеяние.

Специалисты пояснили, что после сильных подземных толчков в атмосферу попали большие объемы пыли, песка и других микроскопических частиц. Через низ проникают только волны света большей длины, которые соответствуют красным и оранжевым оттенкам.

Серия мощных землетрясений произошла в Венесуэле в ночь на 25 июня. В стране зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5. В результате были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, а также пришлось закрыть главный аэропорт страны. Как минимум 1943 человека не удалось спасти, еще сотни получили ранения.

По оценкам ООН, стихийное бедствие принесло Венесуэле миллиардные убытки.