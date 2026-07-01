Мужчину нашли в горах без признаков жизни после сообщений о бродящем по округе медведе

В Японии мужчину нашли мертвым в лесу, где бродил медведь

В японской префектуре Аомори останки мужчины нашли в горах после того, как накануне полиция получила сообщения о бродящем по округе медведе. Об этом сообщает NHK World.

63-летнего мужчину, пропавшего 28 июня во время сбора бамбуковых побегов в горном массиве Хаккода, обнаружили на следующий день без признаков жизни. Полиция зафиксировала на теле следы, похожие на укусы животного.

Поисковая операция длилась около суток. В том же районе, где впоследствии нашли тело, люди заметили медведя. Власти сейчас выясняют, связана ли смерть мужчины с нападением хищника, а также предупреждают местных жителей об опасности выхода в лесные районы.

Ранее в американском штате Колорадо барибал напал на туристку, а потом преследовал ее полчаса. Инцидент произошел в природном парке недалеко от города Голден.