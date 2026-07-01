Набиуллина назвала главный ограничитель экономики России

Набиуллина: Напряженность на рынке труда является главным ограничителем экономики России

Напряженность на рынке труда является главным ограничителем экономики России. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина.

На пленарной сессии Финансового конгресса Банка России председатель совета директоров регулятора назвала помеху для экономики.

«Основным ограничителем является напряженность на рынке труда. Но это же и возможности, потому что есть возможности лучше использовать эти редкие ресурсы, трудовые ресурсы», — пояснила она.

В России действительно присутствует огромный разрыв производительности труда. В стране есть эффективные предприятия, которые показывают хорошую производительность, но одновременно долго живущие предприятия, которые на себя стягивают ресурсы с меньшей отдачей. Большой вклад в развитие производительности труда могут осуществить инвестиции в технологии, которые важны с точки зрения долгосрочной конкурентоспособности и в искусственном интеллекте, и в робототехнике и так далее, добавила председатель ЦБ.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об одном из актуальных вызовов для российской экономики. Таковым, по словам главы правительства, является дефицит кадров, что подтверждается и показателями безработицы. Как отметил Мишустин, последняя уже давно находится на минимальных уровнях. По итогам позапрошлого месяца она составила 2,2 процента.