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08:00, 1 июля 2026Бывший СССР

Названа уничтожившая десять пунктов управления БПЛА ВСУ установка

Расчет «Козерога» уничтожил 10 пунктов управления БПЛА ВСУ в Сумской области
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Расчет самоходной артиллерийской установки «Козерог» группировки войск «Север» за минувшую неделю уничтожил десять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами противника на территории Сумской области. Об этом РИА Новости сообщил командир расчета с позывным Ворчун.

«"Козерог" — это наша "карманная артиллерия": легкая, мобильная, её можно быстро замаскировать в траншее или лесополосе, — пояснил военнослужащий. — Разведчики вскрывали вражеские узлы — антенны, спутниковые тарелки, характерные выбросы тепла».

По его словам, после получения координат и приведения установки в готовность цель поражалась шестью снарядами. В итоге за неделю было уничтожено десять пунктов управления, и противник потерял возможность координировать свои дроны на данном направлении.

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