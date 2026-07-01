Названо условие вступления еще одной страны в конфликт на Украине

Член СФ Косачев: Минск и Москва дадут совместный отпор при нападении Украины на Белоруссию

Минск начнет военные действия против Украины совместно с Москвой в случае ее нападения на Белоруссию. Условие вступления еще одной страны в вооруженный конфликт назвал член Совета Федерации Константин Косачев.

По словам сенатора, отпор, который дадут Киеву, будет консолидированным.

Мы Союзное государство, мы союзники в военном отношении. И любой, кто говорит о перспективе какой-то вооруженной операции в отношении Белоруссии, должен отчетливо понимать, что он будет иметь дело с консолидированным отпором Константин Косачев

Такой вариант развития событий член СФ назвал не вызывающим сомнений.

Ранее в июне Владимир Зеленский в ультимативной форме потребовал от президента Белоруссии Александра Лукашенко свернуть оборудование, якобы расположенное на территории Белоруссии и якобы используемое Вооруженными силами России для корректировки ударов по украинским позициям. В ответ Лукашенко призвал Зеленского не втягивать Минск в конфликт и сосредоточиться на переговорах, а не на громких заявлениях.