Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:30, 1 июля 2026Россия

Названо условие вступления еще одной страны в конфликт на Украине

Член СФ Косачев: Минск и Москва дадут совместный отпор при нападении Украины на Белоруссию
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Минск начнет военные действия против Украины совместно с Москвой в случае ее нападения на Белоруссию. Условие вступления еще одной страны в вооруженный конфликт назвал член Совета Федерации Константин Косачев.

По словам сенатора, отпор, который дадут Киеву, будет консолидированным.

Мы Союзное государство, мы союзники в военном отношении. И любой, кто говорит о перспективе какой-то вооруженной операции в отношении Белоруссии, должен отчетливо понимать, что он будет иметь дело с консолидированным отпором

Константин Косачев

Такой вариант развития событий член СФ назвал не вызывающим сомнений.

Ранее в июне Владимир Зеленский в ультимативной форме потребовал от президента Белоруссии Александра Лукашенко свернуть оборудование, якобы расположенное на территории Белоруссии и якобы используемое Вооруженными силами России для корректировки ударов по украинским позициям. В ответ Лукашенко призвал Зеленского не втягивать Минск в конфликт и сосредоточиться на переговорах, а не на громких заявлениях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта тема секретных переговоров с участием Зеленского

    В Крыму ответили на новые угрозы Зеленского

    Дочь Юдашкина показала редкие фото трех его внуков

    Названы цели масштабной атаки ВСУ на Россию

    Украина официально законтрактовала истребители Gripen E

    В Банке России оценили влияние ситуации на рынке топлива на экономику

    Кроссовер Omoda будет предложен россиянам под новой маркой

    Названа возможная цель секретных переговоров с участием Зеленского

    Банк России указал на признаки переохлаждения экономики

    Россиянам назвали дешевые и надежные иномарки с пробегом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok