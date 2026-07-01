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12:17, 1 июля 2026Мир

Неизвестные устроили нападение на членов правящей партии Греции

AP: В Греции при нападениях на членов правящей партии пострадали пять человек
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

В греческих Салониках в результате трех ночных поджогов, предположительно направленных против членов правящей партии «Новая демократия», пострадали пять человек. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Инциденты произошли в промежутке между 4 и 4:45 утра. Нападавшие использовали самодельные взрывные устройства из газовых баллончиков. Все травмы были получены во время третьего нападения, когда загорелись автомобили и мотоциклы.

Одна из машин принадлежала кандидату в депутаты от «Новой демократии» — она получила ожоги, а ее мать с тяжелыми травмами помещена в реанимацию. Еще трое жильцов дома госпитализированы с отравлением угарным газом.

Ранее стало известно, что мощный взрыв произошел в Монако. В результате ЧП пострадали три человека, которые являются гражданами Украины. Сообщается, что целью атаки мог оказаться украинский олигарх Вадим Ермолаев. Государственный министр Монако Кристоф Мирман заявил, что взрыв стал первым терактом в истории княжества.

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