Опасный трюк на велосипеде в московском метро попал на видео

В Москве полиция задержала исполнителя опасного трюка на велосипеде в метро

В Москве полиция задержала 19-летнего исполнителя опасного трюка на велосипеде в метро. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские обнаружили в интернете ролик, снятый на станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии. На нем видно, как молодой человек на велосипеде разгоняется и перепрыгивает с одной платформы на другую через пути. При приземлении юноша упал.

Нарушителя доставили в отдел полиции, там он рассказал, что давно хотел совершить этот трюк, а на видео его снял друг. В отношении молодого человека составлен протокол по статье о нарушении требований транспортной безопасности, совершенном умышленно. Теперь ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и конфискация велосипеда.

Ранее сообщалось, что в Петербурге незнакомец избил спящего пассажира метро.