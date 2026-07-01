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11:28, 1 июля 2026Силовые структуры

Опасный трюк на велосипеде в московском метро попал на видео

В Москве полиция задержала исполнителя опасного трюка на велосипеде в метро
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Москве полиция задержала 19-летнего исполнителя опасного трюка на велосипеде в метро. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские обнаружили в интернете ролик, снятый на станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии. На нем видно, как молодой человек на велосипеде разгоняется и перепрыгивает с одной платформы на другую через пути. При приземлении юноша упал.

Нарушителя доставили в отдел полиции, там он рассказал, что давно хотел совершить этот трюк, а на видео его снял друг. В отношении молодого человека составлен протокол по статье о нарушении требований транспортной безопасности, совершенном умышленно. Теперь ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и конфискация велосипеда.

Ранее сообщалось, что в Петербурге незнакомец избил спящего пассажира метро.

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