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13:19, 1 июля 2026Россия

Опубликовано доказательство обмана России Америкой

Сенатор Пушков опубликовал документ, доказывающий обман России Америкой
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков показал документ, являющийся доказательством факта обмана России Америкой. Публикацию политик разместил в Telegram.

В бумаге, которую опубликовал политик, говорится об обещании бывшего госсекретаря США Джеймса Бейкера президенту СССР Михаилу Горбачеву в 1990 году — первый обещает, что после вступления объединенной Германии в НАТО блок не станет расширяться на восток.

«"Если мы сохраним присутствие в той части Германии, которая является частью НАТО, то не произойдет расширение юрисдикции сил НАТО ни на один дюйм на восток". Яснее некуда», — перевел и прокомментировал доказывающий обман США Пушков и отметил, что уже через три года США начали разрабатывать планы расширения Североатлантического альянса именно на восток.

Президент России Владимир Путин неоднократно утверждал, что Запад «надул» Россию в вопросе нерасширения НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признался, что мысли о России не дают ему спокойно спать по ночам.

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