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Силовые структуры
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17:09, 1 июля 2026Силовые структуры

Педагоги спасли школьницу от бабушки-садистки

В Воронежской области 59-летнюю россиянку задержали за истязание внучки
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Воронежской области задержали 59-летнюю женщину, обвиняемую в жестоком обращении с 11-летней внучкой. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, жительница села Манино в марте-апреле 2026 года регулярно находилась в состоянии алкогольного опьянения и истязала девочку. Она постоянно била ее и причиняла различные физические и моральные страдания, кроме того садистка обещала девочке, что лишит ее жизни. О травле, которой ребенок подвергается дома, узнали педагоги. Они решили спасти школьницу и сообщили обо всем сотрудникам правоохранительных органов.

В настоящее время школьница в специализированном социальном учреждении. Осуществляется сбор доказательной базы, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.

Ранее сообщалось, что житель Канска получил 4 года колонии за истязание дочери и падчерицы.

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