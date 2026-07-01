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18:17, 1 июля 2026Путешествия

Путешествующий с семьей на яхте мужчина оказался при смерти после укуса насекомого

NYP: Турист из США оказался при смерти на Фиджи после укуса насекомого
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Reinhard Dirscherl / ullstein bild via Getty Images

Турист из США борется за жизнь на Фиджи после укуса насекомого, который он получил во время плавания на яхте с семьей. Об этом стало известно The New York Post (NYP).

Несколько недель путешествующий по Тихому океану житель Массачусетса Скотт Уинслоу заметил ухудшение самочувствия после того, как был укушен неизвестным насекомым. Еще две недели Уинслоу провел в плавании вместе с племянником и супругой. Когда семья добралась до Фиджи, мужчина едва мог ходить.

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После экстренной госпитализации турист оказался при смерти, так как врачи обнаружили у него опасную инфекцию. Из частной клиники американца перевели в палату интенсивной терапии больницы Лаутока на острове Виту-Леву. «Готовьтесь к худшему», — сказали медики супруге пострадавшего.

На данный момент пенсионер подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Он находится в критическом состоянии — у мужчины зафиксировали септический шок, органы начали отказывать. Родственники путешественника собирают средства, чтобы нанять медицинскую авиацию для транспортировки тяжелобольного в Соединенные Штаты.

Ранее туристке потребовалась пересадка легких после отпуска в Турции. После поездки 45-летняя женщина практически перестала дышать.

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