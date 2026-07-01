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13:01, 1 июля 2026Наука и техникаЭксклюзив

Раскрыты характеристики закупаемых Украиной шведских истребителей Gripen E

Военный эксперт Леонков: В истребителях Gripen E, закупаемых ВСУ, нет ничего выдающегося
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: TT News Agency / Henrik Montgomery / Reuters

Gripen E, которые Украина закупает у Швеции, это обычные тактические истребители четвертого поколения, не имеющие каких-то выдающихся характеристик, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Технику он описал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Украина и Швеция заключили соглашение о покупке Киевом 16 истребителей Gripen E.

«Подвески у них под стандарты НАТО, то есть они способны нести различное авиационное вооружение: ракеты класса "воздух — воздух", "воздух — земля". Это шведский национальный истребитель. Швеция, когда была нейтральной страной, создала для себя такие самолеты. Они, конечно, маневренные. Самолет предназначен для участия в различных операциях: противовоздушных операциях, в операциях по завоеванию превосходства в воздухе. То есть чего-то выдающегося в этом самолете нету», — высказался эксперт.

Леонков также рассказал, что шведы давно не модернизировали свои самолеты. По словам собеседника «Ленты.ру», в 2019 году на выставке в Индии они предпринимали попытку найти инвесторов для разработки Gripen E следующего поколения, но она не увенчалась успехом.

Сейчас же в странах НАТО преобладает генеральная линия США — это перевооружение на самолеты F-35. Поэтому, я думаю, сейчас Швеция избавляется от своего национального в пользу того, что получит когда-нибудь американские самолеты

Алексей Леонковвоенный эксперт

Украинцы, скорее всего, будут использовать эти самолеты для организации противовоздушной обороны в западных областях, где у них много логистических узлов и промплощадок, на которые свозится военная помощь со всей Европы, полагает специалист. Он также допустил, что при помощи Gripen E противник будет оборонять южные рубежи, в частности, окрестности Одессы.

«С другими комплексами противовоздушной обороны у них, мягко говоря, все плохо. Я думаю, с этой целью закупают эти самолеты. Вопрос только в другом: на этих самолетах нужно обучить пилотов. Американцы, например, на F-16 обещали за год обучить пилотов, а обучали почти два, но все равно массовый выпуск пилотов, которые бы могли пилотировать F-16, не состоялся. Было закуплено ограниченное количество этих F-16, часть из которых уничтожили в воздухе, часть — на земле», — заключил эксперт.

В мае американское издание TWZ писало, что самолеты семейства Gripen можно считать «лучшими истребителями» для противостояния Киева с Москвой.

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