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11:10, 1 июля 2026Путешествия

Россиян предупредили о заполонивших побережья курортов Европы опасных рыбах

Опасные серебристые иглобрюхи замечены у берегов Италии, Испании и Греции
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Rickard Zerpe / Wikimedia

Российских туристов предупредили об опасных ядовитых рыбах, которые заполонили побережья курортов Европы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что серебристые иглобрюхи замечены в Средиземном море у берегов Италии, Испании и Греции. Эти морские обитатели обладают мощной челюстью и могут раздуваться до состояния колючего шара в случае опасности. Кроме того, их яд способен вызвать зуд, рвоту и понос, а в тяжелых случаях даже привести к остановке дыхания.

Известно, что иглобрюхи мигрировали из тропиков в Средиземное море в связи с аномальным потеплением воды.

Ранее сообщалось, что рыбы-хирурги начали все чаще нападать на российских туристов на курортах Египта. Известно, что за последние недели было зафиксировано несколько случаев атаки опасных морских обитателей на отдыхающих из РФ в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде.

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