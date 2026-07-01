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16:49, 1 июля 2026Путешествия

Россиянка пошла гулять в Сочи, заблудилась в полноводном каньоне и попала на видео

Заблудившуюся россиянку эвакуировали из каньона реки в Сочи
Елизавета Гринберг (редактор)

Туристка пошла гулять в Сочи, заблудилась в полноводном каньоне реки Куапсе и попала на видео. Кадры и подробности истории публикует Telegram-канал «ЧП Сочи».

39-летняя россиянка из Кемерово в одиночку спустилась в каньон реки и долгое время не возвращалась. Родственники обратились к спасателям после того, как не смогли с ней связаться.

Женщину нашли вдалеке от туристического маршрута, в полноводном каньоне реки. Она прошла так далеко, думая, что чем больше воды, тем ближе она к морю. При этом спасателям на пути встретились участки с водой по пояс, а также метровые буреломы.

Медицинская помощь спасенной не потребовалась. Ее вывели из каньона и передали родственникам.

В июне спасатели МЧС эвакуировали семейную пару туристов, которые отправились в поход в горы Сочи. Мужчина повис на самостраховочных усах и не смог продолжить маршрут.

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