Сгоревший во время извержения Везувия свиток прочли с помощью искусственного интеллекта

Расшифрован свиток из сгоревшей библиотеки с виллы в древнем Геркулануме

Древний папирусный свиток, сгоревший во время извержения Везувия и считавшийся нечитаемым, прочли с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает CNN.

Речь идет о свитке PHerc.1667 из библиотеки древнеримского города Геркуланум, который был погребен под вулканическим пеплом в 79 году нашей эры и настолько обуглился, что все попытки развернуть его в 1980-х годах закончились неудачей. Благодаря новому методу — компьютерной томографии в комбинации с работой компьютерных алгоритмов, обученных распознавать чернила на искривленных слоях папируса, — исследователи впервые полностью развернули свиток. В результате им удалось найти 20 колонок текста, посвященных этике, искусству и поведению человека с позиций стоической философии.

Ученые смогли прочитать строки о понятиях «горме» (импульс) и «фронесис» (практическая мудрость), а также фразу: «Мы будем исследовать что-то, но не поймем этого, если каким-то образом отойдем от себя и от собственной природы». На другом свитке удалось разобрать надпись «Филодем, О богах, книга 8». Благодаря этому исследователи античной литературы смогли подтвердить, что это сочинение древнегреческого философа состояло как минимум из восьми частей, тогда как ранее была известна только первая часть.

По словам профессора Брента Силза, это «исторический прорыв», превращающий проект из эксперимента в полноценную работу для филологов и историков, которым теперь предстоит осмыслить тексты, скрытые в пепле почти два тысячелетия.

Свитки были найдены в XVIII веке на развалинах виллы, предположительно принадлежавшей тестю Юлия Цезаря, и составляют единственную крупную библиотеку, сохранившуюся с античности.

Ранее польские ученые с помощью 3D-сканирования нашли внутри мумии древнеегипетского ребенка загадочный предмет. Они предполагают, что это может быть папирус с именем умершего или другими сведениями.