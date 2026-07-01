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Из жизни
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12:10, 1 июля 2026Из жизни

Сгоревший во время извержения Везувия свиток прочли с помощью искусственного интеллекта

Расшифрован свиток из сгоревшей библиотеки с виллы в древнем Геркулануме
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Antonio Masiello / Getty Images

Древний папирусный свиток, сгоревший во время извержения Везувия и считавшийся нечитаемым, прочли с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает CNN.

Речь идет о свитке PHerc.1667 из библиотеки древнеримского города Геркуланум, который был погребен под вулканическим пеплом в 79 году нашей эры и настолько обуглился, что все попытки развернуть его в 1980-х годах закончились неудачей. Благодаря новому методу — компьютерной томографии в комбинации с работой компьютерных алгоритмов, обученных распознавать чернила на искривленных слоях папируса, — исследователи впервые полностью развернули свиток. В результате им удалось найти 20 колонок текста, посвященных этике, искусству и поведению человека с позиций стоической философии.

Ученые смогли прочитать строки о понятиях «горме» (импульс) и «фронесис» (практическая мудрость), а также фразу: «Мы будем исследовать что-то, но не поймем этого, если каким-то образом отойдем от себя и от собственной природы». На другом свитке удалось разобрать надпись «Филодем, О богах, книга 8». Благодаря этому исследователи античной литературы смогли подтвердить, что это сочинение древнегреческого философа состояло как минимум из восьми частей, тогда как ранее была известна только первая часть.

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По словам профессора Брента Силза, это «исторический прорыв», превращающий проект из эксперимента в полноценную работу для филологов и историков, которым теперь предстоит осмыслить тексты, скрытые в пепле почти два тысячелетия.

Свитки были найдены в XVIII веке на развалинах виллы, предположительно принадлежавшей тестю Юлия Цезаря, и составляют единственную крупную библиотеку, сохранившуюся с античности.

Ранее польские ученые с помощью 3D-сканирования нашли внутри мумии древнеегипетского ребенка загадочный предмет. Они предполагают, что это может быть папирус с именем умершего или другими сведениями.

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