SHAMAN призвал депутата Даванкова не просиживать штаны

SHAMAN заявил, что критиковавший его высокие доходы депутат Даванков просиживает штаны

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, высказался о депутате Государственной думы Владиславе Даванкове, который ранее критиковал его высокие доходы. Об этом артист заявил на пресс-конференции РИА Новости.

По мнению Дронова, парламентарию стоило встретиться с ним лично и выслушать позицию певца, а не критиковать в соцсетях.

«Попрекает меня тем, что много зарабатываю. Да он вообще должен радоваться, но забывает, что просиживает штаны за счет тех налогов, которые я плачу в казну. Жду от депутатов реальных дел, а не пустой болтовни на потеху», — сообщил он.

Ранее SHAMAN заявил, что продюсер Виктор Дробыш отговаривал его от патриотичных песен. По словам Ярослава, он не был его продюсером официально, хотя давал советы по творчеству.