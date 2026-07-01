Стало известно о переменах в тактике Европы по отношению к Украине и США

Политолог Гращенков: ЕС стал более независимым от США в отношении Украины

Европейский союз (ЕС) за последний год стал более самостоятельным и независимым от США в вопросе урегулирования украинского конфликта. Об этом рассказал «Ленте.ру» директор Центра развития региональной политики, политолог Илья Гращенков.

Пока США взяли паузу и переключились на другие направления, европейские страны, по словам аналитика, начали страховать себя от сценария, при котором американская сторона вновь попытается договориться с Россией напрямую.

«Поэтому главный европейский тезис сейчас: переговоры возможны, но не без Украины, не без учета европейской безопасности и не ценой легализации силового передела границ», — сказал Гращенков.

Он добавил, что Европа фактически перешла от позиции «ждем американского плана» к позиции «формулируем рамки, в которых любой американский план может быть принят».

«Я бы не сказал, что европейцы просто саботировали "план Трампа". Скорее, они пытались встроить его в свои красные линии», — объяснил политолог.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участникам саммита G7 удалось повлиять на позицию американского президента Дональда Трампа по поводу конфликта на Украине, и теперь она изменилась.