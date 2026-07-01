В частном массажном салоне в Москве попытались изнасиловать женщину

В Москве задержали массажиста за попытку изнасилования клиентки

В Москве задержали массажиста за попытку изнасилования клиентки. Об этом сообщает «МК: срочные новости».

Инцидент произошел на улице Космонавтов. 56-летний массажист и 25-летняя пациентка ранее были знакомы. До этого они вместе работали в одном фитнес-клубе. Этот сеанс уже был третьим, но, со слов клиентки, в этот раз мужчина стал проявлять к ней сексуальный интерес и совершать эротические действия. После чего попытался лечь к ней, предварительно надев презерватив.

Пострадавшая смогла вырваться и убежать, затем сразу обратилась в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Мужчина вину не признает и сообщил, что женщина сама внесла элементы эротики в процедуру, а после сеанса спокойно ушла.

Ранее сообщалось, что россиянин пробрался в квартиру и изнасиловал несовершеннолетнюю девочку.