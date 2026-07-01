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19:18, 1 июля 2026МирЭксклюзив

В Италии раскрыли истинную причину отказа дать гарантии помощи Украине

Пачини: Италия сорвала попытку НАТО дать гарантии Украине из-за страха за безопасность
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: irisphoto1 / Shutterstock / Fotodom

Италия сорвала попытку НАТО согласовать долгосрочные гарантии помощи Украине не из-за возможных симпатий к России, а из-за стратегических опасений и рисков истощить свои военные запасы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал адъюнкт-профессор UniDolomiti в Беллуно, итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини.

«Рим все больше обеспокоен феноменом стратегической перегрузки — риском того, что обязательства НАТО сразу на нескольких направлениях от Европы до Азии могут подорвать возможности альянса», — указал исследователь.

Как отметил Пачини, Североатлантический альянс имеет широкие географические амбиции и Италия больше заинтересована не во вмешательстве в украинский конфликт, а в решении африканских и ближневосточных проблем как более близких. В частности, Рим хочет зарекомендовать себя в качестве средиземноморской державы, активно вовлеченную в ситуацию в Северной Африке и Сахеле.

Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что страны НАТО во время подготовки к саммиту альянса в Турции не смогли согласовать долгосрочные обязательства по помощи Киеву на 2027 год. Причиной тому стало нежелание Италии давать дополнительные гарантии украинской стороне.

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