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13:36, 1 июля 2026Россия

В Совфеде оценили влияние генсека НАТО на переговоры по Украине

Сенатор Карасин: Переговоры по Украине вряд ли зависят от генсека НАТО Рютте
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Переговорный процесс по Украине вряд ли зависит от генсека НАТО Марка Рютте. Влияние западного политика оценил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Ридусом».

Ранее генсек Североатлантического альянса заявил о необходимости продолжать поддержку Украины, чтобы сделать ее сильнее к переговорам с Россией, пишет издание. Он также выразил сомнение, что Москва будет «охотно участвовать» в диалоге.

Комментируя слова генсека НАТО, Карасин подчеркнул, что Россия готова к переговорам. «Но привязывать их к заявлению Рютте было бы ошибкой. Переговоры вряд ли зависят от Рютте. В данном случае он выступает как наблюдатель и обозреватель», — пояснил сенатор.

Он также назвал заявление генсека политическим пиаром с целью «успокаивать своих и пугать оппонентов».

29 июня зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру» выразила мнение, что ожидать от НАТО при смене руководителя чего-то, кроме агрессии по отношению к России, сложно. По ее словам, Москва является для Североатлантического альянса стратегическим врагом.

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