Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:43, 1 июля 2026Наука и техника

Во Вьетнаме показали умную турель с советской «Дашкой»

Во Вьетнаме показали дистанционно управляемую турель с пулеметом ДШК
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Дистанционно управляемую турель, вооруженную советским крупнокалиберным пулеметом ДШК, показали во Вьетнаме. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На фото можно заметить умную турель в кузове пикапа. Изделие получило тепловизор и лазерный дальномер. Можно допустить, что мобильную установку с «Дашкой» создали для борьбы с дронами.

Базовый пулемет Дегтярева — Шпагина разработали в конце 1930-х годов. Эффективная дальность стрельбы составляет 3500 метров. Пулемет использует патроны 12,7х108 миллиметров.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В июне в Мали заметили бронеавтомобиль АМН-590951 «Спартак» Африканского корпуса Вооруженных сил России, вооруженный китайским крупнокалиберным пулеметом W85.

В апреле в сети появились кадры испытаний российской турели с искусственным интеллектом. Telegram-канал «Военная хроника» писал, что автоматизированный модуль с пулеметом ПКТ можно использовать для защиты бронетехники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тело звезды «Бригады» нашли в реке. Актер пропал после рыбалки с сыном

    Москвичам назвали минимальную плату за охрану квартиры

    Шаляпин вспомнил о неожиданном звонке от Пугачевой

    Сын Плющенко получил решение по переходу в сборную Азербайджана

    Борющаяся с раком Маргарита Симоньян рассказала о своем состоянии

    Климатолог оценил вероятность засухи в Москве

    В Латвии объяснили проверки документов у посетителей российского посольства

    Матвиенко назвала оптимальный возраст для рождения минимум троих детей в России

    Короткие ногти вернулись в моду

    Во Вьетнаме показали умную турель с советской «Дашкой»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok