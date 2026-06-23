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12:25, 23 июня 2026Наука и техника

В Африке заметили российский «Спартак» с китайским W85

В Африке заметили бронеавтомобиль «Спартак» с китайским пулеметом W85
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Nickel nitride / Wikipedia

Бронеавтомобиль АМН-590951 «Спартак» Африканского корпуса Вооруженных сил России, вооруженный китайским пулеметом, заметили в Мали. На соответствующий кадр обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимке можно заметить бронеавтомобиль с крупнокалиберным пулеметом W85 во вращающейся турели с бронированными стеклами.

Пулемет под патрон 12,7х108 миллиметров начали выпускать в 1980-е годы. В конструкции W85 использовали решения советского пулемета ДШКМ. Модификацию QJC-88 устанавливают на китайскую бронетехнику.

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Бронеавтомобиль «Спартак» с колесной формулой 4х4 весит более 14 тонн. Бронирование машины выдерживает обстрел бронебойными пулями, а V-образное днище обеспечивает противоминную защиту.

В апреле в Ливии заметили бронеавтомобиль «Тигр-М» с дополнительной защитой. Машина Африканского корпуса получила комплект броневых экранов.

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