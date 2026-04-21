Российские «Тигры» Африканского корпуса получили дополнительную защиту

В Ливии заметили российский «Тигр» Африканского корпуса с дополнительной броней

Бойцы Африканского корпуса Министерства обороны России получили бронеавтомобили «Тигр-М» с заводской дополнительной защитой. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На кадрах можно заметить колонну российской техники на территории Ливии. Очевидцы запечатлели защищенный грузовик Урал-63704 «Торнадо-У», бронеавтомобили АМН-590951 «Спартак» и «Тигр-М», а также медицинскую машину «Линза».

«Тигр-М» получил комплект дополнительной защиты из броневых экранов, которые прикрывают капот, лобовое стекло, двери и колеса. Комплект, который можно смонтировать примерно за 40 минут, позволяет «Тигру» выдерживать попадания пуль калибра 7,62 миллиметра. Базовую версию комплекта впервые продемонстрировали на форуме «Армия-2023».

Ранее в апреле бронеавтомобили «Спартак» заметили в Тегеране. Машины российского производства стоят на вооружении одного из антитеррористических специальных подразделений иранской полиции.