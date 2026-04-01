02:00, 1 апреля 2026Наука и техника

Российский «Спартак» показался в Тегеране

Российский бронеавтомобиль «Спартак» показался на улице Тегерана
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Бронеавтомобиль многоцелевого назначения «Спартак» российского производства показался на улице в Тегеране. Свежие снимки выложил Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Издание прикрепило шесть фотографии из базы американского фотоагентства Getty Images, сделанную на одной из улиц иранской столицы. Бронеавтомобиль располагается на фоне плаката с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, рядом с ним можно увидеть вооруженного человека.

Как пишет Telegram-канал, бронеавтомобили принадлежат специальному подразделению полиции по борьбе с терроризмом.

Ранее Telegram-канал также публиковал снимки «Спартака» в Тегеране.

Бронеавтомобиль «Спартак» впервые представлен на форуме «Армия-2019». Машина способны выдержать взрыв шести килограммов тротила. Дальность хода по шоссе — до 1000 километров. Грузоподъемность (без прицепа) — до 1500 килограммов.

Иран приобрел «Спартак» у России для своих сил правопорядка.

