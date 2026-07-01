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07:37, 1 июля 2026Бывший СССР

«Как можно скорее». Раскрыто отношение украинцев к возможным переговорам с Россией. За что они высказались?

Gallup: Две трети украинцев выступили за скорейшее начало переговоров с Россией
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Стрингер / РИА Новости

Две трети украинцев выступают за скорейшее начало переговоров с Россией. Отношение к возможному дипломатическому процессу раскрыл опрос компании Gallup.

За начало переговоров в максимально короткие сроки выступили 66 процентов респондентов. Против подобной позиции высказались менее четверти участников исследования, еще 11 процентов затруднились с ответом.

При этом компания не раскрыла сроки проведения опроса, число респондентов и статистическую погрешность.

Депутат Рады призвал завершить конфликт

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук призвал как можно быстрее завершить конфликт, перестав слушать западных спонсоров.

Нужно отказаться выполнять их запросы и начать прямой диалог с Россией

Артем ДмитрукДепутат Верховной Рады

Депутат подчеркнул, что для разрешения конфликта необходимо противостоять не только украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, но и Западу, заинтересованному в его обострении.

Путин заявил о близости завершения конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции (СВО) складывается таким образом, что можно говорить о скором завершении конфликта.

Ситуация на поле боя складывается таким образом, это дает нам право говорить, что ситуация близится к завершению

Владимир ПутинПрезидент России
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Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности также высказался по поводу завершения спецоперации на Украине. Он пояснил, что СВО продлится до полного устранения угроз безопасности, исходящих от Украины.

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