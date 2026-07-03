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Силовые структуры
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19:21, 3 июля 2026Силовые структуры

Стрелка по автобусам с людьми задержали в российском регионе

В Екатеринбурге 21-летний житель обстрелял два автобуса с людьми от скуки
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге 21-летний житель обстрелял два автобуса с людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Молодому человеку предъявили обвинение по статьям о покушении на человека, хулиганстве и умышленном повреждении имущества. По версии следствия, в июне 2026 года он из квартиры стал стрелять по автобусам и машинам. В результате транспортные средства были повреждены, а один из пассажиров получил ранения.

Для задержания стрелка правоохранители совершили поквартирный обход.

Как «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России, злоумышленником оказался ранее не судимый электрик. Он рассказал, что был в квартире родственников и делал там ремонт, но в какой-то момент ему стало скучно.

Ранее сообщалось, что родственники одного из осужденных по делу о подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак напали на журналистов около суда.

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