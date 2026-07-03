Гроссмейстера Крамника дисквалифицировали за буллинг. Россиянин годами борется с шахматистами-читерами, а его обвиняют в травле

ФИДЕ дисквалифицировала российского гроссмейстера Крамника за буллинг

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила 14-го чемпиона мира Владимира Крамника от участия в турнирах. Комиссия по этике пришла к выводу, что ряд его публичных заявлений нарушал нормы кодекса организации. Сам Крамник с решением не согласился и уже заявил о подготовке апелляции. О том, как это стало продолжением многолетнего конфликта вокруг борьбы Крамника с читерством в онлайн-шахматах, и как в него оказались вовлечены ведущие гроссмейстеры, крупнейшие шахматные платформы и руководство ФИДЕ, читайте в материале «Ленты.ру».

ФИДЕ вынесла решение по делу Крамника

Комиссия по этике и дисциплине ФИДЕ признала Крамника виновным в нарушении кодекса этики. В опубликованном решении говорится, что речь, в частности, идет о нормах, связанных с уважительным отношением к другим участникам шахматного сообщества, защитой достоинства личности и недопустимостью травли.

Палата установила, что его поведение [Владимира Крамника] нарушало положения, касающиеся права на достоинство и уважительное обращение, защиты достоинства личности, травли и кибертравли, психологического насилия, ответственности как образца для подражания, отказа сотрудничать со следствием Комиссии по честной игре, а также ложных или необоснованных публичных обвинений ФИДЕ

При этом часть первоначальных претензий комиссия отклонила, не найдя достаточных доказательств, в частности обвинений в нанесении ущерба репутации ФИДЕ и отдельных нарушений принципов добросовестности.

В качестве наказания Крамнику назначили двухлетний запрет на участие в турнирах под эгидой ФИДЕ. При этом последний год дисквалификации является условным с трехлетним испытательным сроком — таким образом, фактически речь идет об одном годе отстранения при отсутствии новых нарушений. Кроме того, российский гроссмейстер должен пройти 12 месяцев неоплачиваемой общественной работы в интересах шахматного сообщества. Решение может быть обжаловано в течение 21 дня.

Владимир Крамник на пресс-конференции после победы над действующим чемпионом мира по шахматам Вишванатаном Ананом из Индии в 10-м матче Чемпионата мира по шахматам в Бонне в октябре 2008 года . Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Крамник назвал решение ФИДЕ незаконным и заявил, что намерен добиваться его отмены

Сам гроссмейстер в беседе с Матч ТВ заявил, что ожидал подобного решения и заранее подготовил апелляцию.

По словам Крамника, документ занимает несколько десятков страниц и содержит, как он утверждает, многочисленные процессуальные нарушения. Он подчеркнул, что сначала обязан пройти внутреннюю процедуру обжалования в ФИДЕ, после чего при необходимости сможет обратиться в Спортивный арбитражный суд.

Конечно, я подам апелляцию, потому что это абсолютное беззаконие Владимир Крамник российский гроссмейстер, 14-й чемпион мира по классическим шахматам

Разбирательство против Крамника начали в 2025 году

Проверка в отношении Крамника стала продолжением серии конфликтов, связанных с его публикациями о возможном читерстве во время онлайн-партий.

Весной 2025 года президент ФИДЕ Аркадий Дворкович сообщил, что в комиссию по этике будут переданы публичные заявления Крамника, сделанные до и после смерти 29-летнего американского гроссмейстера Даниэля Народицкого. По словам главы федерации, организация намеревалась дать независимую оценку тому, содержались ли в этих публикациях проявления неуважения или нарушения этических норм.

Поводом для разбирательства стали многочисленные сообщения Крамника в социальных сетях, в которых он анализировал статистику партий ряда известных шахматистов, включая Даниэля Народицкого и чешского гроссмейстера Давида Навару.

Крамника обвинили в смерти 29-летнего гроссмейстера Народицкого

Одним из центральных эпизодов дела стала история американского гроссмейстера Даниэля Народицкого. Мужчину, который получил титул гроссмастера всего в 18 лет, назвали шахматным вундеркиндом и пророчили великую карьеру. Однако его жизнь внезапно прервалась в 29 лет.

Начиная с конца 2024 года Крамник неоднократно публиковал в социальных сетях статистику партий шахматиста и собственные расчеты, которые, по его мнению, могли свидетельствовать о признаках нечестной игры в онлайн-турнирах. Кроме того, он обращал внимание на записи трансляций Народицкого, утверждая, что тот часто смотрел в сторону во время партий. Сам американский шахматист категорически отвергал эти обвинения, заявлял, что может объяснить свои движения глаз записями, а также отмечал, что постоянные подозрения серьезно сказываются на его психологическом состоянии.

В октябре 2025 года Народицкий был найден в своем доме в Северной Каролине. Первоначально полиция рассматривала различные версии произошедшего, включая возможную передозировку и суицид. Позднее судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной кончины стало случайное отравление смесью наркотических веществ.

Владимир Крамник (слева) и азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров в последний день турнира претендентов ФИДЕ. Фото: Arne Immanuel Bänsch / dpa / Globallookpress.com

После кончины шахматиста часть представителей сообщества связала ухудшение его эмоционального состояния с продолжительными публичными обвинениями со стороны Крамника. Мать Народицкого также говорила журналистам Daily Mail, что для сына вопросы репутации были крайне болезненными и он тяжело переживал подобные заявления. «Для Даниэля не было ничего важнее, чем его достоинство и имя шахматиста. А бывший чемпион мира пытался выставить его мошенником. Дэниел изо всех сил пытался защитить себя. Весь мир был на его стороне. Он играл все больше и больше, потому что пытался доказать, что он не тот, в ком его обвиняли», — признала она.

Сам Крамник отверг подобные обвинения. Он заявил на своей странице в X (бывший Twitter), что еще до трагедии публично выражал обеспокоенность состоянием Народицкого и призывал его близких обратить внимание на возможные проблемы шахматиста. По словам российского гроссмейстера, после смерти американца ответственность пытаются переложить на него несправедливо.

История получила широкий резонанс среди ведущих шахматистов

Норвежский гроссмейстер и 16-й чемпион мира по классическим шахматам Магнус Карлсен заявил, что изначально поддерживал стремление Крамника бороться с читерством, однако со временем, по его мнению, эта кампания изменила характер. Норвежец, удерживающий рекордный рейтинг ФИДЕ и звание сильнейшего игрока планеты более 15 лет, признался, что сожалеет о том, что публично не поддержал Народицкого раньше.

Я не думаю, что кто-то считал Народицкого читером. К моим словам можно относиться по-разному, и некоторые скажут, что я недостаточно компетентен в этом вопросе. Но в личном общении (с Народицким) я сожалел о том, через что он прошел, и я его поддерживал. Возможно, стоило сделать это публично Магнус Карлсен норвежский гроссмейстер, 16-й чемпион мира по классическим шахматам

Американский гроссмейстер и шахматный стример Хикару Накамура, который давно конфликтует с Крамником, после смерти американского гроссмейстера выступил с резкой критикой российского шахматиста и пожелал ему «гореть в аду»., передавал Sports.ru.

Давид Навара признался в глубокой депрессии из-за обвинений Крамника

Еще одним громким эпизодом, связанным с Крамником, стала история чешского гроссмейстера Давида Навары.

В 2024 году Крамник опубликовал статистику онлайн-турниров, после чего Навара заявил, что оказался под волной подозрений со стороны пользователей. Позднее шахматист рассказал, что пережил тяжелую депрессию, испытывал суицидальные мысли и обращался за помощью к психиатру. По его словам, он неоднократно направлял обращения в ФИДЕ, рассчитывая получить официальную оценку публикаций Крамника.

Сам Крамник отвергал обвинения в свой адрес. Он утверждал, что не называл Навару читером напрямую и никогда не получал от него личных обращений с просьбой объяснить опубликованную статистику. «Мы две недели были на [шахматной] Олимпиаде в Будапеште. Что помешало ему (Наваре) обратиться к кому-нибудь, чтобы подойти ко мне, и я бы предоставил ему все данные с объяснениями? Вместо того чтобы поливать меня грязью месяцами», — объяснил Крамник в X (бывший Twitter).

Извините, но это бессмысленная история, и я подозреваю, что Давид просто не захотел связываться со мной и получить эти данные, вопреки его собственным словам. Если бы я знал о его пожеланиях, то мог бы найти его и объяснить все, что он хотел выяснить. Но я не знал. В целом, я устал от этих «Мистеров Хороших Парней», которые пытаются вывалить на меня грязь, поэтому я бы любезно попросил Навару подготовить официальную жалобу или приступить к судебному процессу Владимир Крамник российский гроссмейстер, 14-й чемпион мира по классическим шахматам

Позднее российский гроссмейстер подал иск о клевете против Навары, а также Chess.com и Chessdom.

Как писал ТАСС, летом 2026 года ФИДЕ публично призвала Крамника отказаться от судебного разбирательства, подчеркнув безупречную репутацию чешского шахматиста и необходимость сохранять взаимное уважение внутри шахматного сообщества. Одновременно федерация заявила о намерении создать рабочую группу для изучения предложенных Крамником методов выявления читерства и пригласить его к сотрудничеству.

Борьба с читерством стала главным проектом Крамника

В последние годы Крамник практически полностью сосредоточился на теме борьбы с читерством в онлайн-шахматах. В интервью Sports.ru он рассказывал, что считает проблему массовой и убежден, что существующие механизмы выявления нарушений работают недостаточно эффективно.

По словам бывшего чемпиона мира, он рассчитывал, что крупнейшая шахматная платформа Chess.com заинтересована в совершенствовании античитинговых алгоритмов, однако со временем пришел к противоположному выводу. Крамник утверждал, что неоднократно передавал представителям платформы собственные статистические исследования, но, по его словам, они не приводили к каким-либо действиям.

И вот появляюсь я, если по Высоцкому – «настоящий буйный». Независимый человек не под контрактом, к тому же имеющий авторитет в шахматном мире, который нашел самое тонкое место в их деятельности. Естественно, против меня включилась вся мощь их пиар-машины. Грязь, оскорбления, угрозы... Ну окей, ничего страшного. Как говорится, a la guerre comme a la guerre Владимир Крамник российский гроссмейстер, 14-й чемпион мира по классическим шахматам

Гроссмейстер также заявлял, что многие сильнейшие шахматисты разделяют его обеспокоенность в частных разговорах, однако предпочитают не высказываться публично.