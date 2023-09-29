«Не могла быть частью этого». Российская шахматистка Александра Костенюк объяснила смену спортивного гражданства

Шахматистка Костенюк о смене гражданства: я не могла физически быть частью этого

Российский гроссмейстер Александра Костенюк объяснила смену спортивного гражданства. По ее словам, решение об этом она приняла летом-осенью 2022 года.

Она призналась, что в тот момент «уже не могла больше физически быть частью этого». Шахматистка пояснила, что когда играла за Россию, государство использовало ее имя.

Постоянно было "российская шахматистка". Когда сейчас говорят "российская шахматистка оказалась лучше всех", для меня это звучит будто бы как доказательство того, что "вот смотрите — мы лучше всех. И в спорте тоже" Александра Костенюк чемпионка мира по шахматам

Костенюк планировала выступать под швейцарским флагом с января 2024 года. Однако гроссмейстер приняла решение сменить гражданство раньше срока из-за перехода Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую шахматную федерацию (АШФ). Спортсменка более десяти лет является гражданкой этой европейской страны.

Кто еще из шахматистов сменил спортивное гражданство

В апреле чемпион Европы по шахматам россиянин Алексей Сарана сменил спортивное гражданство на сербское.

9 июля стало известно, что еще один российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко сменил спортивное гражданство. Он принял решение выступать под флагом Австрии. Также в июле о смене спортивного гражданства объявили еще два российских шахматиста. Ими стали Антон Демченко и Владимир Федосеев. Спортсмены будут выступать за Словению. Тогда Федосеев отметил, что больше не хочет играть за Россию в каких-либо соревнованиях.

Это — решение, меняющее всю жизнь. Это — вынужденное решение Владимир Федосеев российский гроссмейстер

Кроме того, российский шахматист Санан Сюгиров будет представлять на соревнованиях Венгрию. Переход был оформлен 23 августа и вступает в силу немедленно.

В России сменивших спортивное гражданство назвали «сбитыми летчиками»

Как рассказал исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев, правом бесплатного перехода в другую федерацию воспользовались 65 человек, из них 15 гроссмейстеров. «При этом только пять из них, скажем так, имели какой-то вес. Это Александра Костенюк, Никита Витюгов, Кирилл Алексеенко, Владимир Федосеев и Алексей Сарана», — заявил он. Остальную часть сменивших гражданство шахматистов Ткачев назвал «сбитыми летчиками» и совсем неизвестными.

В феврале стало известно, Международная федерация шахмат (ФИДЕ) разрешит российским игрокам менять спортивное гражданство по ускоренной программе после перехода ФШР в азиатскую организацию. Сообщалось, что россияне смогут представлять другую европейскую страну во всех официальных индивидуальных турнирах ФИДЕ со следующего дня после подачи заявки, без каких-либо ограничений. Решение связано с переходом ФШР в азиатскую организацию.

После транзита ФШР в Азиатскую шахматную федерацию ФИДЕ разрешила россиянам переходить в европейские сборные без ограничений. При этом игрок, подавший заявку на членство в любую другую европейскую федерацию с 1 марта по 31 августа 2023 года, освобождался от трансферных и компенсационных выплат.