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14:31, 21 апреля 2023Спорт

Российский шахматист-чемпион сменил гражданство на сербское

Российский шахматист-чемпион Алексей Сарана сменил спортивное гражданство на сербское

Фото: Tono Graphy / Unsplash

Чемпион Европы по шахматам россиянин Алексей Сарана сменил спортивное гражданство. Об этом сообщается на сайте Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

23-летний шахматист будет представлять Сербию. В феврале стало известно, что ФИДЕ разрешит российским игрокам менять спортивное гражданство по ускоренной программе.

Сообщалось, что россияне смогут представлять новую европейскую страну во всех официальных индивидуальных турнирах ФИДЕ со следующего дня после подачи заявки без каких-либо ограничений. Решение связано с переходом Федерации шахмат России (ФШР) в азиатскую организацию.

2 января сообщалось, что российский гроссмейстер Александра Костенюк с 1 января 2024 года будет выступать под флагом Швейцарии. Спортсменка более десяти лет является гражданкой европейской страны.

Алексей Гусев
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